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Посольство Израиля рассказало о похоронах россиянина, убитого в плену ХАМАС

Посольство Израиля рассказало о похоронах россиянина, убитого в плену ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024

Посольство Израиля рассказало о похоронах россиянина, убитого в плену ХАМАС

Посольство Израиля в России выражает соболезнования семье погибшего в плену ХАМАС россиянина Александра Лобанова, его похоронят в воскресенье в израильском... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:40

2024-09-01T17:40

2024-09-01T17:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство Израиля в России выражает соболезнования семье погибшего в плену ХАМАС россиянина Александра Лобанова, его похоронят в воскресенье в израильском городе Ашкелоне, где он родился. "Посольство Израиля выражает глубокие соболезнования семье Лобановых в связи с трагической гибелью Александра Лобанова, который был зверски убит террористами ХАМАС несколько дней назад. Александр будет похоронен сегодня ( в воскресенье, 1 сентября - ред.) в своем родном городе Ашкелоне", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства. Уточняется, что израильская дипмиссия в Москве находится в контакте с семьей в этот тяжёлый момент и разделяет боль их утраты. "Государство Израиль продолжит оказывать всю необходимую поддержку родным Александра и других заложников. Несмотря ни на что, мы продолжим бороться за немедленное освобождение всех оставшихся заложников", - добавили в посольстве. В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движением ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после похищения отца палестинскими радикалами. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html

https://ria.ru/20240901/sekretar-1969828661.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969782250.html

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в мире, израиль, россия, москва, александр лобанов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году