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Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке - РИА Новости, 01.09.2024
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15:51 01.09.2024 (обновлено: 16:09 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pogoda-1969823956.html
Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке
Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке - РИА Новости, 01.09.2024
Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке
Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке, в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса тепла, сообщил в своем... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:51
2024-09-01T16:09
общество
москва
погода
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке, в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса тепла, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким в XXI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в плюс 29,1 градуса, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех "первых сентября" в век глобального потепления", - написал Леус.Синоптик отметил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса."Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году и составляющий плюс 30,8 градуса, скорее всего, устоит", - добавил он.
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общество, москва, погода, михаил леус
Общество, Москва, Погода, Михаил Леус
Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке

Синоптик: 1 сентября температура воздуха в Москве превысила плюс 29,1 градуса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве
Люди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Люди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке, в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса тепла, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким в XXI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в плюс 29,1 градуса, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех "первых сентября" в век глобального потепления", - написал Леус.
Синоптик отметил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса.
"Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году и составляющий плюс 30,8 градуса, скорее всего, устоит", - добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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