https://ria.ru/20240901/pogoda-1969823956.html

Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке

Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке - РИА Новости, 01.09.2024

Первое сентября в Москве стало самым жарким днем в XXI веке

Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке, в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса тепла, сообщил в своем... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:51

2024-09-01T15:51

2024-09-01T16:09

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве в XXI веке, в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 29,1 градуса тепла, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким в XXI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в плюс 29,1 градуса, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех "первых сентября" в век глобального потепления", - написал Леус.Синоптик отметил, что до этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса."Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 году и составляющий плюс 30,8 градуса, скорее всего, устоит", - добавил он.

https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, михаил леус