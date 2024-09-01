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Москвичам рассказали о погоде в День города - РИА Новости, 01.09.2024
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14:35 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html
Москвичам рассказали о погоде в День города
Москвичам рассказали о погоде в День города - РИА Новости, 01.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в День города
До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:35
2024-09-01T14:35
общество
москва
михаил леус
сергей собянин
экология в россии
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Температура будет подниматься до плюс 22 – плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 – плюс 14 градусов", – отметил Леус. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.
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общество, москва, михаил леус, сергей собянин, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Сергей Собянин, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в День города

Синоптик Леус: в Москве 7 и 8 сентября ожидается до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Температура будет подниматься до плюс 22 – плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 – плюс 14 градусов", – отметил Леус.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.
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