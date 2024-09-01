https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html

Москвичам рассказали о погоде в День города

Москвичам рассказали о погоде в День города - РИА Новости, 01.09.2024

Москвичам рассказали о погоде в День города

До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:35

2024-09-01T14:35

2024-09-01T14:35

общество

москва

михаил леус

сергей собянин

экология в россии

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Температура будет подниматься до плюс 22 – плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 – плюс 14 градусов", – отметил Леус. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, сергей собянин, экология в россии