https://ria.ru/20240901/pogoda-1969813109.html
Москвичам рассказали о погоде в День города
Москвичам рассказали о погоде в День города - РИА Новости, 01.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в День города
До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:35
2024-09-01T14:35
2024-09-01T14:35
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михаил леус
сергей собянин
экология в россии
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. До 26 градусов тепла ожидается в Москве 7 и 8 сентября на День города, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Температура будет подниматься до плюс 22 – плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 – плюс 14 градусов", – отметил Леус. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города Москва отметят 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, сергей собянин, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Сергей Собянин, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в День города
Синоптик Леус: в Москве 7 и 8 сентября ожидается до 26 градусов тепла