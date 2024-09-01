https://ria.ru/20240901/pogoda-1969781691.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 01.09.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:56
2024-09-01T09:56
2024-09-01T09:56
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду будет формировать западная периферия циклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 29 – плюс 31 градусов, по области плюс 26 – плюс 31. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", – отметил Леус. Синоптик отметил, что атмосферное давление в столице будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым 1 сентября в 21 веке", – добавил он.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 31 градуса