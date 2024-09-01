https://ria.ru/20240901/pogibshiy-1969862198.html
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ
Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:50
2024-09-01T22:50
2024-09-01T23:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
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происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в одном из частных домов пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Кроме того, под удар попал автомобиль.Помимо этого, в селе Репное повреждения получили два частных домовладения и две машины. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ
Гладков: мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село Шагаровка