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Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:50 01.09.2024 (обновлено: 23:38 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/pogibshiy-1969862198.html
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ
Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:50
2024-09-01T23:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в одном из частных домов пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Кроме того, под удар попал автомобиль.Помимо этого, в селе Репное повреждения получили два частных домовладения и две машины. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Происшествия, Белгородский район
Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ

Гладков: мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село Шагаровка

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка", — написал он в Telegram-канале.

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Губернатор добавил, что в одном из частных домов пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Кроме того, под удар попал автомобиль.
Помимо этого, в селе Репное повреждения получили два частных домовладения и две машины. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаПроисшествияБелгородский район
 
 
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