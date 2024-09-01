https://ria.ru/20240901/pogibshiy-1969862198.html

Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ

Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

Житель белгородского села погиб при воздушной атаке ВСУ

Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:50

2024-09-01T22:50

2024-09-01T23:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

украина

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель села Шагаровка в Белгородской области погиб при воздушной атаке украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в одном из частных домов пробило крышу, выбило окна и посекло фасад. Кроме того, под удар попал автомобиль.Помимо этого, в селе Репное повреждения получили два частных домовладения и две машины. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгородская область

украина

белгородский район

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия, белгородский район