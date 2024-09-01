https://ria.ru/20240901/peskov-1969805123.html
Песков оценил перспективы роста отношений России и США
Песков оценил перспективы роста отношений России и США - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил перспективы роста отношений России и США
Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет никаких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:29
2024-09-01T13:29
2024-09-01T13:29
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павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет никаких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков заявил, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке. "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких", - добавил он.
https://ria.ru/20240203/usa-1925191813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков оценил перспективы роста отношений России и США
Песков: перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях России и США нет