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Песков оценил перспективы роста отношений России и США - РИА Новости, 01.09.2024
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13:29 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peskov-1969805123.html
Песков оценил перспективы роста отношений России и США
Песков оценил перспективы роста отношений России и США - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил перспективы роста отношений России и США
Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет никаких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:29
2024-09-01T13:29
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет никаких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Песков заявил, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке. "Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких", - добавил он.
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков оценил перспективы роста отношений России и США

Песков: перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях России и США нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перспектив для выхода на траекторию роста в отношениях США и РФ нет никаких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Песков заявил, что отношения РФ и США сейчас находятся исторически в самой низшей точке.
"Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких", - добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Кремле дали характеристику отношению США к России
3 февраля, 12:36
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинПолитика
 
 
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