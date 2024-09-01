https://ria.ru/20240901/peskov-1969803014.html

Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа

Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа - РИА Новости, 01.09.2024

Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:14

2024-09-01T13:14

2024-09-01T23:54

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

павел зарубин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные вопросы. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Трампа на выборах президента США, в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html

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сша

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Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин