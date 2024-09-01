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Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа - РИА Новости, 01.09.2024
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13:14 01.09.2024 (обновлено: 23:54 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969803014.html
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа - РИА Новости, 01.09.2024
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:14
2024-09-01T23:54
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные вопросы. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Трампа на выборах президента США, в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа

Песков о предвыборных обещаниях Трампа: не думаю, что есть волшебная палочка

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные вопросы. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Трампа на выборах президента США, в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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РоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
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