https://ria.ru/20240901/peskov-1969803014.html
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа - РИА Новости, 01.09.2024
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:14
2024-09-01T13:14
2024-09-01T23:54
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные обещания американского политика Дональда Трампа, который обещал решить проблемные вопросы. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о кандидатуре Трампа на выборах президента США, в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
Песков о предвыборных обещаниях Трампа: не думаю, что есть волшебная палочка