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Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 01.09.2024
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00:17 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pervaya_pomosch-1969754017.html
Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 01.09.2024
Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, вступают в силу в воскресенье, 1... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:17
2024-09-01T00:17
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, вступают в силу в воскресенье, 1 сентября, соответствующий приказ министерства здравоохранения опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе. Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя. Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдается детям. Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе. Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения. Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.
https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957901618.html
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Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

В России с 1 сентября изменился порядок оказания первой помощи пострадавшим

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, вступают в силу в воскресенье, 1 сентября, соответствующий приказ министерства здравоохранения опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе.
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Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя.
Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдается детям.
Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе.
Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения.
Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.
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