https://ria.ru/20240901/pervaya_pomosch-1969754017.html

Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 01.09.2024

Вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

Новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, вступают в силу в воскресенье, 1... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:17

2024-09-01T00:17

2024-09-01T00:17

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, вступают в силу в воскресенье, 1 сентября, соответствующий приказ министерства здравоохранения опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе. Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя. Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдается детям. Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе. Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения. Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.

https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957901618.html

https://ria.ru/20240901/aptechka-1969753629.html

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