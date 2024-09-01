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Стороны переговоров по Газе достигли соглашений, заявил Байден - РИА Новости, 01.09.2024
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03:53 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peregovory-1969764321.html
Стороны переговоров по Газе достигли соглашений, заявил Байден
Стороны переговоров по Газе достигли соглашений, заявил Байден - РИА Новости, 01.09.2024
Стороны переговоров по Газе достигли соглашений, заявил Байден
Участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки, заявил в субботу журналистам... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:53
2024-09-01T03:53
сша
делавэр
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки, заявил в субботу журналистам президент США Джо Байден. "Мы думаем, что мы близки к достижению сделки. Все они заявили, что согласились с принципами (договоренности – ред.)", - сказал Байден, добавив, что "оптимистично" оценивает прогресс на данном этапе переговоров. Слова главы государства приводит пул Белого дома. По словам Байдена, стороны находятся "на пороге заключения соглашения". "Пора положить конец этой войне", - подчеркнул Байден, находящийся в эти дни в своей загородной резиденции в штате Делавэр.
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сша, делавэр, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Делавэр, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Стороны переговоров по Газе достигли соглашений, заявил Байден

Байден: стороны переговоров по Газе достигли принципиальных соглашений

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки, заявил в субботу журналистам президент США Джо Байден.
"Мы думаем, что мы близки к достижению сделки. Все они заявили, что согласились с принципами (договоренности – ред.)", - сказал Байден, добавив, что "оптимистично" оценивает прогресс на данном этапе переговоров. Слова главы государства приводит пул Белого дома.
По словам Байдена, стороны находятся "на пороге заключения соглашения".
"Пора положить конец этой войне", - подчеркнул Байден, находящийся в эти дни в своей загородной резиденции в штате Делавэр.
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СШАДелавэрДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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