Рейтинг@Mail.ru
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/pasechnik-1969781550.html
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:54
2024-09-01T09:54
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664233_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_450e2baad882f0e7355274c133a15903.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей, родившихся в республике, идут в этом году в первый класс. "Особые поздравления – нашим первоклассникам. Почти 9 тысяч малышей, родившихся в Луганской Народной Республике, в этот день сделают первые шаги в новую жизнь, начнут большое путешествие в мир знаний", - написал Пасечник. Глава ЛНР также поблагодарил федеральные органы власти и регионы-шефы за помощь в создании "чистых и светлых классов с новой мебелью и современной компьютерной техникой, прекрасно оборудованных спортзалов, уютных пришкольных территорий".
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb6bb7ec178219e8a1124232b57cbec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний

Пасечник: почти девять тысяч детей, родившихся в ЛНР, пойдут в первый класс

© Фотохост-агентство РИА НовостиЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей, родившихся в республике, идут в этом году в первый класс.
«
"Особые поздравления – нашим первоклассникам. Почти 9 тысяч малышей, родившихся в Луганской Народной Республике, в этот день сделают первые шаги в новую жизнь, начнут большое путешествие в мир знаний", - написал Пасечник.
Глава ЛНР также поблагодарил федеральные органы власти и регионы-шефы за помощь в создании "чистых и светлых классов с новой мебелью и современной компьютерной техникой, прекрасно оборудованных спортзалов, уютных пришкольных территорий".
Пятилетняя Вероника из села Заайдаровка получила в подарок от главы ЛНР Леонида Пасечника новый велосипед. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Пасечник исполнил мечты трех детей с "Елки желаний"
4 января, 17:03
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала