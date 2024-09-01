https://ria.ru/20240901/pasechnik-1969781550.html

Пасечник поздравил школьников с Днем знаний

Пасечник поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024

Пасечник поздравил школьников с Днем знаний

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:54

2024-09-01T09:54

2024-09-01T09:54

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914664233_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_450e2baad882f0e7355274c133a15903.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей, родившихся в республике, идут в этом году в первый класс. "Особые поздравления – нашим первоклассникам. Почти 9 тысяч малышей, родившихся в Луганской Народной Республике, в этот день сделают первые шаги в новую жизнь, начнут большое путешествие в мир знаний", - написал Пасечник. Глава ЛНР также поблагодарил федеральные органы власти и регионы-шефы за помощь в создании "чистых и светлых классов с новой мебелью и современной компьютерной техникой, прекрасно оборудованных спортзалов, уютных пришкольных территорий".

https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник