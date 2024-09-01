https://ria.ru/20240901/pasechnik-1969781550.html
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:54
2024-09-01T09:54
2024-09-01T09:54
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и заявил, что почти девять тысяч детей, родившихся в республике, идут в этом году в первый класс. "Особые поздравления – нашим первоклассникам. Почти 9 тысяч малышей, родившихся в Луганской Народной Республике, в этот день сделают первые шаги в новую жизнь, начнут большое путешествие в мир знаний", - написал Пасечник. Глава ЛНР также поблагодарил федеральные органы власти и регионы-шефы за помощь в создании "чистых и светлых классов с новой мебелью и современной компьютерной техникой, прекрасно оборудованных спортзалов, уютных пришкольных территорий".
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник поздравил школьников с Днем знаний
Пасечник: почти девять тысяч детей, родившихся в ЛНР, пойдут в первый класс