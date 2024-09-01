Итальянская компания задержала поставку ЗРК Киеву из-за отпуска
Глава Минобороны Италии "ругается" с компанией, задержавшей поставку ЗРК Киеву
Страны мира. Италия. Архивное фото
РИМ, 1 сен – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянская компания, которая участвует в поставке на Украину комплекса ПВО Samp-T, в августе ушла на каникулы, задержав передачу системы.
"Я ругаюcь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс ПВО Samp-T, а итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на праздники", - сказал он на форуме по международной безопасности Globsec в Праге.
Крозетто, утрируя, заявил, что итальянская компания "не работает в субботу и воскресенье, не работает вечером, а российские, китайские и иранские компании работают семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки". Россия, по словам министра, может за день переделать автозавод в фабрику вооружений, а Италия не может изменить одну компанию, чтобы производить оружие быстрее.
Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но в последний из декретов включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни на минувшей неделе заявил, что комплекс только готовится к отправке.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.