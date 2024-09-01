Рейтинг@Mail.ru
"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 01.09.2024 (обновлено: 07:05 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/oruzhie-1969769485.html
"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России
"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России - РИА Новости, 01.09.2024
"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России
Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:02
2024-09-01T07:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_196251de1a4e85e1a48073084f2e2bcc.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт."Су-34 проявили себя восхитительно с учетом &lt;...&gt; впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину", — отметил он.По словам аналитика, российские бомбардировщики способны противостоять зенитно-ракетным комплексам ВСУ даже в ночных условиях. Так, он обратил внимание на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П, включая недавний удар по комплексу в Харьковской области. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, подчеркнул эксперт."Российский Су-34 на Украине — это смертоносная боевая машина. &lt;...&gt; Он сыграл ключевую роль в воздушной кампании России, нанося высокоточные удары по ключевым военным и инфраструктурным целям", — заключил Уэйчерт.Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских комплексов ПВО. Так, 19 августа бомбардировщик Су-34 успешно поразил ЗРК С-300П, наносивший удары по гражданским целям в Белгородской области. Двумя днями ранее российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" в Сумской области, а 16 августа ведомство сообщало об уничтожении ЗРК С-125 в том же регионе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240813/mig-31-1965841390.html
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300П ВСУ в Харьковской области
ы по гражданским объектам в Белгородской области, сообщило Минобороны
2024-09-01T07:02
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ae5313be350beb77cbcc0318fe5c334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Су-34
"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России

NI: российские бомбардировщики Су-34 успешно подавляют сильную ПВО ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт.
"Су-34 проявили себя восхитительно с учетом <...> впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину", — отметил он.
Истребители МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В США восхитились "загадочным" российским самолетом
13 августа, 07:34
По словам аналитика, российские бомбардировщики способны противостоять зенитно-ракетным комплексам ВСУ даже в ночных условиях. Так, он обратил внимание на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П, включая недавний удар по комплексу в Харьковской области. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, подчеркнул эксперт.
"Российский Су-34 на Украине — это смертоносная боевая машина. <...> Он сыграл ключевую роль в воздушной кампании России, нанося высокоточные удары по ключевым военным и инфраструктурным целям", — заключил Уэйчерт.
Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских комплексов ПВО. Так, 19 августа бомбардировщик Су-34 успешно поразил ЗРК С-300П, наносивший удары по гражданским целям в Белгородской области. Двумя днями ранее российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" в Сумской области, а 16 августа ведомство сообщало об уничтожении ЗРК С-125 в том же регионе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России
27 августа, 03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала