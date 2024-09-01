https://ria.ru/20240901/oruzhie-1969769485.html

"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России

"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России - РИА Новости, 01.09.2024

"По ключевым целям". В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России

Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:02

2024-09-01T07:02

2024-09-01T07:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_196251de1a4e85e1a48073084f2e2bcc.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 показывают высокие результаты даже против сильной ПВО на Украине, заявил аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт."Су-34 проявили себя восхитительно с учетом <...> впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину", — отметил он.По словам аналитика, российские бомбардировщики способны противостоять зенитно-ракетным комплексам ВСУ даже в ночных условиях. Так, он обратил внимание на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П, включая недавний удар по комплексу в Харьковской области. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, подчеркнул эксперт."Российский Су-34 на Украине — это смертоносная боевая машина. <...> Он сыграл ключевую роль в воздушной кампании России, нанося высокоточные удары по ключевым военным и инфраструктурным целям", — заключил Уэйчерт.Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских комплексов ПВО. Так, 19 августа бомбардировщик Су-34 успешно поразил ЗРК С-300П, наносивший удары по гражданским целям в Белгородской области. Двумя днями ранее российская армия уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Ирис-Т" в Сумской области, а 16 августа ведомство сообщало об уничтожении ЗРК С-125 в том же регионе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240813/mig-31-1965841390.html

https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300П ВСУ в Харьковской области ы по гражданским объектам в Белгородской области, сообщило Минобороны 2024-09-01T07:02 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, су-34