Рейтинг@Mail.ru
"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/orudie-1969809950.html
"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области
"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:02
2024-09-01T14:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965663002_0:305:960:845_1920x0_80_0_0_7c152b86a77574ce0716d75032257a7d.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника", - говорится в сообщении. Артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом прямым попаданием было уничтожено барражирующим боеприпасом "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html
https://ria.ru/20240831/payn-1969721188.html
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966619755.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965663002_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6ce5ec5244557aea41bc99ac7368ec08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области

Минобороны: "Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курской области

© Фото : Рособоронэкспорт/TelegramКомплекс "Ланцет"
Комплекс Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Рособоронэкспорт/Telegram
Комплекс "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ
Вчера, 12:40
Артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом прямым попаданием было уничтожено барражирующим боеприпасом "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
"Каждый раз". Американский офицер высказался о "красных линиях" на Украине
31 августа, 19:20
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"
16 августа, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала