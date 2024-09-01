"Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в Курской области
Минобороны: "Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курской области
Комплекс "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинское артиллерийское орудие в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника", - говорится в сообщении.
Артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом прямым попаданием было уничтожено барражирующим боеприпасом "Ланцет", что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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