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Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор - РИА Новости, 01.09.2024
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17:48 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/oppozitsija-1969836263.html
Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор
Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор - РИА Новости, 01.09.2024
Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор
Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, уже виден весь беспредел прозападной власти страны, заявил лидер молдавского оппозиционного... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:48
2024-09-01T17:48
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илан шор
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, уже виден весь беспредел прозападной власти страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Центральная избирательная комиссия Молдавии (ЦИК) в субботу, 31 августа, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, отклонила заявление оппозиционного депутата Василия Боли. "Полным ходом. Мы уже видим все беспределы прозападной захваченной власти Молдовы, но мы боремся. У нас есть план А, план Б, план С, мы победим", - сказал Шор журналистам. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до восемнадцати.
https://ria.ru/20240831/moldaviya-1969722126.html
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в мире, молдавия, илан шор, василий боля
В мире, Молдавия, Илан Шор, Василий Боля
Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор

Шор: оппозиция готовится к выборам президента полным ходом, уже видны беспределы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, уже виден весь беспредел прозападной власти страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Центральная избирательная комиссия Молдавии (ЦИК) в субботу, 31 августа, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, отклонила заявление оппозиционного депутата Василия Боли.
«
"Полным ходом. Мы уже видим все беспределы прозападной захваченной власти Молдовы, но мы боремся. У нас есть план А, план Б, план С, мы победим", - сказал Шор журналистам.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до восемнадцати.
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Василию Боле вновь отказали в регистрации кандидатом в президенты Молдавии
31 августа, 19:21
 
В миреМолдавияИлан ШорВасилий Боля
 
 
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