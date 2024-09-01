https://ria.ru/20240901/oppozitsija-1969836263.html

Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор

Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор - РИА Новости, 01.09.2024

Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, заявил Шор

Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, уже виден весь беспредел прозападной власти страны, заявил лидер молдавского оппозиционного... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:48

2024-09-01T17:48

2024-09-01T17:48

в мире

молдавия

илан шор

василий боля

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом, уже виден весь беспредел прозападной власти страны, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Центральная избирательная комиссия Молдавии (ЦИК) в субботу, 31 августа, в последний день подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты, отклонила заявление оппозиционного депутата Василия Боли. "Полным ходом. Мы уже видим все беспределы прозападной захваченной власти Молдовы, но мы боремся. У нас есть план А, план Б, план С, мы победим", - сказал Шор журналистам. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до восемнадцати.

https://ria.ru/20240831/moldaviya-1969722126.html

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в мире, молдавия, илан шор, василий боля