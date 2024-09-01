https://ria.ru/20240901/okruzhenie-1969766935.html

"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах

"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах - РИА Новости, 01.09.2024

"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах

Успехи российской армии на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей ВСУ в Дзержинске и Курахово, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:14

2024-09-01T05:14

2024-09-01T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Успехи российской армии на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей ВСУ в Дзержинске и Курахово, пишет британская газета Telegraph.""Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу (от Красноармейска. — Прим. ред.), в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово", — говорится в статье.Как пишет издание, взятие Красноармейска позволит российской армии в дальнейшем освободить значительную часть ДНР и нанести удар в направлении Днепропетровска.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное на Красноармейском направлении в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html

красноармейск

донецкая народная республика

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красноармейск, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины