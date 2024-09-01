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"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 01.09.2024 (обновлено: 07:51 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/okruzhenie-1969766935.html
"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах
"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах - РИА Новости, 01.09.2024
"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах
Успехи российской армии на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей ВСУ в Дзержинске и Курахово, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:14
2024-09-01T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Успехи российской армии на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей ВСУ в Дзержинске и Курахово, пишет британская газета Telegraph.""Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу (от Красноармейска. — Прим. ред.), в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово", — говорится в статье.Как пишет издание, взятие Красноармейска позволит российской армии в дальнейшем освободить значительную часть ДНР и нанести удар в направлении Днепропетровска.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное на Красноармейском направлении в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html
красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины
"Большие участки". На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах

Telegraph: ВСУ грозит окружение в Дзержинске и Курахово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Успехи российской армии на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей ВСУ в Дзержинске и Курахово, пишет британская газета Telegraph.
""Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу (от Красноармейска. — Прим. ред.), в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово", — говорится в статье.
Как пишет издание, взятие Красноармейска позволит российской армии в дальнейшем освободить значительную часть ДНР и нанести удар в направлении Днепропетровска.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное на Красноармейском направлении в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы Украины
 
 
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