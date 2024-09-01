Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Петровскому району Донецка и Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Окно жилого дома, получившее повреждения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по данным представительства, с 14.45 до 15.00 воскресенья украинские войска выпустили еще семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.