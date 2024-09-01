ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов ранены восемь человек
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, восемь человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 31 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 110 снарядов и зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 17 многоквартирных домах, 45 частных домовладениях, магазине, 11 коммерческих объектах, соцобъекте, административном здании, производственном объекте, 35 автомобилях, а также поврежден склад на производственной территории. Согласно данным сводок, в августе текущего года ВСУ выпустили по территории региона более 4 тысяч снарядов. Кроме того, более тысячи беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий 19 мирных жителей погибли, а 225 получили ранения различной степени тяжести.
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"В Борисовском районе сёла Байцуры, Грузское и Зозули, а также хутор Лозовая Рудка были атакованы с помощью 4 беспилотников и 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. В селе Грузское в результате обстрела ранен один мирный житель... В Валуйском городском округе в посёлке Уразово дрон-камикадзе атаковал административное здание… В Волоконовском районе по хутору Плотвянка произведены атаки с помощью одного БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 39 боеприпасов и 9 БПЛА. В результате атаки в селе Толоконное ранена женщина. Количество снарядов, выпущенных по Белгороду и Яковлевскому округу, губернатор не привел, указывая, что были воздушные атаки. В Грайворонском округе, по данным Гладкова, по четырем населенным пунктам выпущено 19 снарядов и произведены атаки с помощью 4 беспилотников. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 9 боеприпасов. Над Старооскольским городским округом сбиты 7 БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Коровино и Ржевка, хуторам Мухин и Панков выпущено 43 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и нанесены удары с помощью 3 беспилотников, один из которых сбит. Ранены 6 мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы города Белгорода. Один пострадавший в результате утреннего обстрела позже обратился за медицинской помощью", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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