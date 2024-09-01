https://ria.ru/20240901/obstrel-1969795555.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости, 01.09.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, восемь человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:05

2024-09-01T12:05

2024-09-01T12:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 100 снарядами, восемь человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 31 августа украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. В общей сложности было выпущено 110 снарядов и зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 17 многоквартирных домах, 45 частных домовладениях, магазине, 11 коммерческих объектах, соцобъекте, административном здании, производственном объекте, 35 автомобилях, а также поврежден склад на производственной территории. Согласно данным сводок, в августе текущего года ВСУ выпустили по территории региона более 4 тысяч снарядов. Кроме того, более тысячи беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий 19 мирных жителей погибли, а 225 получили ранения различной степени тяжести. "В Борисовском районе сёла Байцуры, Грузское и Зозули, а также хутор Лозовая Рудка были атакованы с помощью 4 беспилотников и 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. В селе Грузское в результате обстрела ранен один мирный житель... В Валуйском городском округе в посёлке Уразово дрон-камикадзе атаковал административное здание… В Волоконовском районе по хутору Плотвянка произведены атаки с помощью одного БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов подверглись атакам с помощью 39 боеприпасов и 9 БПЛА. В результате атаки в селе Толоконное ранена женщина. Количество снарядов, выпущенных по Белгороду и Яковлевскому округу, губернатор не привел, указывая, что были воздушные атаки. В Грайворонском округе, по данным Гладкова, по четырем населенным пунктам выпущено 19 снарядов и произведены атаки с помощью 4 беспилотников. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 9 боеприпасов. Над Старооскольским городским округом сбиты 7 БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Коровино и Ржевка, хуторам Мухин и Панков выпущено 43 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и нанесены удары с помощью 3 беспилотников, один из которых сбит. Ранены 6 мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы города Белгорода. Один пострадавший в результате утреннего обстрела позже обратился за медицинской помощью", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240804/obstrel-1963952020.html

https://ria.ru/20240811/obstrel-1965494098.html

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Дарья Буймова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия