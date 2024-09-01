https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина - РИА Новости, 01.09.2024

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье позвонил родителям убитого в плену в секторе Газе россиянина Александра Лобанова и извинился за то, что его не... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:47

2024-09-01T14:47

2024-09-01T15:09

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье позвонил родителям убитого в плену в секторе Газе россиянина Александра Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти живым, сообщила канцелярия премьера."Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым", - заявил Нетаньяху в ходе этого разговора.В канцелярии добавили, что премьер-министр в течение дня уже разговаривал и продолжит беседовать с другими семьями заложников, чьи тела вчера вечером обнаружили в секторе Газа.В субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинского движени ХАМАС. Среди них был израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

https://ria.ru/20240901/izrail-1969782635.html

https://ria.ru/20240831/miting-1969741078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

биньямин нетаньяху, в мире, израиль, россия, сша, александр лобанов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году