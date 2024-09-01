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День работников нефтяной и газовой промышленности в России

День работников нефтяной и газовой промышленности в России - РИА Новости, 01.09.2024

День работников нефтяной и газовой промышленности в России

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:51

2024-09-01T03:51

2024-09-01T03:51

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россия

ссср

день работников нефтяной и газовой промышленности в россии

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природный газ

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День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности" от 28 августа 1965 года. Его появление было напрямую связано с началом широкого освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Впервые этот праздник отметили 5 сентября 1965 года. В Москве по этому случаю в Центральном театре Советской Армии состоялось торжественное собрание.В 2024 году профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечается 1 сентября.В России нефть начали использовать в различных целях еще в петровские времена.В 1745 году архангельский купец Федор Прядунов построил первый в мире нефтеперегонный завод, где из нефти получали керосин для освещения.Годом рождения отечественной нефтяной промышленности принято считать 1864 год – год перехода от ручного привода станков для бурения нефтяных скважин к механическому ударному способу (машинному бурению скважин), зачинателем которого был гвардейский полковник Ардалион (Ардальон) Новосильцев (1816-1878). Осенью 1864 года на западе Кубанской области близ Анапы (ныне Краснодарский край) впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины.В 1865 году буровые работы там прекратились, так как началась разведка нефти на реке Кудако (Кубанская область).15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1866 года из скважины, пробуренной механическим путем в долине реки Кудако, забил первый в России фонтан нефти.Известие об этом привлекло внимание различных кругов российского общества к нефтяному делу. Сибирский промышленник Михаил Сидоров в августе 1868 года приступил к бурению первой нефтяной скважины на Русском Севере на берегу реки Ухты в Печорском крае. В тот же период и в Урало-Волжском регионе также начались первые разведочные работы на нефть с применением машинного бурения. В начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти.В 1920-е годы в СССР была осуществлена техническая реконструкция нефтяной промышленности. Так, вращательный (роторный) способ бурения постепенно вытеснял ударное бурение. При добыче нефти стали использоваться глубинные насосы, а с 1924 года – газлифт. За первые 10 лет Советской власти было построено 600 километров нефтепроводов. В 1930-е годы началось промышленное освоение нефтегазоносного района между Волгой и Уралом. В Среднем Поволжье были обнаружены подземные пласты с крупными запасами природного газа.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) было решено в кратчайшие сроки построить газопровод для обеспечения оборонных предприятий топливом. В 1943 году ввели в эксплуатацию газопровод Бугуруслан – Куйбышев протяженностью 160 километров. В 1946 году по первому в СССР дальнему магистральному газопроводу Саратов – Москва длиной 843 километра с Елшанского месторождения был подан газ на предприятия и в дома москвичей.1950-1960-е годы характеризовались высоким ростом добычи нефти. Создание между Волгой и Уралом нефтедобывающей базы обеспечило не только быстрое достижение довоенного уровня добычи нефти, но и дальнейший его подъем. Было проведено техническое перевооружение всей отрасли, созданы и внедрены новые установки для бурения скважин, шарошечные долота, турбобуры, погружные центробежные электронасосы и пр.Поворотным моментом в развитии нефтяной промышленности CCCP стало открытие и освоение месторождений Западной Сибири. В 1964 году началась их промышленная эксплуатация, и менее чем за 10 лет добыча нефти с газовым конденсатом была доведена до 200 миллионов тонн.В 1970-е годы построены мощные трубопроводы Куйбышев – Лисичанск (1089 километров), Нижневартовск – Курган – Куйбышев (2392), Сургут – Полоцк (3252) и др.В 1980-х годах нефтяная промышленность CCCP – крупная и высокомеханизированная отрасль тяжелой индустрии. Проведена автоматизация промысловых технологических установок, широко распространились индустриальные методы строительства технологических установок. В 1983 году введен в работу газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, один из самых протяженных в мире – 4451 километров.Системное проведение геологоразведочных работ в 1950-1980-х годах позволило открыть к настоящему времени более 900 месторождений нефти и газа, создать развитую инфраструктуру и обеспечить стабильную добычу, транспортировку и переработку углеводородов. В конце 1980-х годов значимую роль в эволюции отрасли сыграло создание на основе Министерства газовой промышленности СССР государственного концерна "Газпром" (ныне ПАО "Газпром"). Это позволило сохранить газовую отрасль как самостоятельную систему при главенствующей роли государства, обеспечить надежное газоснабжение населения страны, сохранив низкие цены для внутреннего рынка.Сегодня ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Она располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа и является мировым лидером по его добыче. В начале XXI века произошел мощный толчок в развитии отрасли. Цены на нефть достигали рекордных значений, что сделало ее добычу сверхприбыльной. Это стало ключевым направлением государственной промышленной политики. В настоящее время нефть в России добывают порядка 336 компаний. В экономике России нефтегазовый комплекс занимает ключевое место, формирует значительную часть валового внутреннего продукта и доходов бюджета, а также потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах.По данным вице-премьера РФ Александра Новака, по итогам 2023 года зафиксировано незначительное снижение – менее 1% - добычи нефти и газового конденсата (порядка 530 миллиона тонн), что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+.В 2023 году в российской нефтяной отрасли шло активное освоение ресурсной базы, продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих мощностей, вводились новые объекты инфраструктуры. Было открыто 43 месторождения углеводородного сырья, суммарные запасы по ним составили 43,56 миллиона тонн нефти, 145,5 миллиарда кубометров газа, 24,5 миллиона тонн конденсата.Уровень добычи газа по итогам 2023 года составил 636,7 миллиарда кубометров, это на 5,5% ниже 2022 года, при этом добыча газа на шельфовых месторождениях по итогам 2023 года возросла на 10,9% (до 34,5 миллиарда кубометров); экспорт трубопроводного газа по итогам 2023 года составил 91,4 миллиарда кубометров, а экспорт сжиженного – около 43,6 миллиарда кубометров. Приоритетом работы российской газовой отрасли Александр Новак назвал газификацию регионов России, строительство новых магистральных газопроводов (МГП), как экспортных, так и обеспечивающих связность газовой системы РФ, а также развитие переработки газа и СПГ-кластеров.В 2023 году нефтегазовые доходы бюджета России, по данным Минфина, составили 8,82 триллиона рублей (более 30% от всех доходов бюджета), на 822 миллиарда превысив запланированный уровень. В 2024 году Минфин планирует получить из отрасли в казну еще больше - 11,5 триллиона рублей (увеличение по сравнению с 2023 годом – на 30%), из которых 9,7 триллиона базовые поступления, а 1,8 триллиона рублей дополнительные доходы.По итогам первого полугодия 2024 года нефтегазовые доходы бюджета РФ составили 6 777 млрд рублей, тем самым превысив показатели аналогичного периода 2023 года на 61,6%. В настоящее время Россия перенаправляет экспорт своей нефти и нефтепродуктов Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Африку, Турцию и Бразилию.Экспорт российского газа также переориентирован на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Специалисты отрасли всегда отвечали на вызовы времени сплоченностью и профессионализмом. Энергетическая стратегия России, планы по развитию нефтяной и газовой отрасли будут корректироваться, но стратегические цели остаются неизменными. Это обеспечение потребителей всеми необходимыми энергоресурсами. Для выполнения этой задачи в приоритетах – газификация регионов, увеличение производства продуктов нефтехимии, расширение использования газомоторного топлива на внутреннем рынке, поддержание стабильной добычи нефти и газа для сохранения внутреннего и внешнего спроса на углеводороды. Ведется работа по модернизации предприятий, вводятся в эксплуатацию новые промышленные и инфраструктурные объекты, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Нефтегазовый сектор представляет собой многоуровневую область деятельности, в которой востребованы специалисты с самыми разными навыками и компетенциями. В том числе это профессионалы в области безопасности и логистики, менеджмента, международных отношений, маркетинга и взаимодействия с государством. Но костяк нефтегазового сектора связан с непосредственными технологическими процессами, изысканиями и добычей сырья. Для всех этих специалистов День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник и особая дата. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, день работников нефтяной и газовой промышленности в россии, нефть, природный газ, газпром