Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека
Помощник генсека НАТО: расходы на оборону должны превысить два процента ВВП
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли. Его слова приводит издание Defense One.
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"Учитывая сценарии угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, для большинства европейских союзников расходы должны будут значительно превысить уровень в 2%, если они собираются обеспечить увеличение потенциала и более качественные, применимые и устойчивые возможности, о которых мы отныне их просим", - заявил Лэпсли на полях форума по международной безопасности Globsec в Праге.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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