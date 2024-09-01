https://ria.ru/20240901/nato-1969836066.html

Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека

Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека - РИА Новости, 01.09.2024

Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека

Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:45

2024-09-01T17:45

2024-09-01T17:45

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли. Его слова приводит издание Defense One.В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованию о расходах на уровне 2%. "Учитывая сценарии угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, для большинства европейских союзников расходы должны будут значительно превысить уровень в 2%, если они собираются обеспечить увеличение потенциала и более качественные, применимые и устойчивые возможности, о которых мы отныне их просим", - заявил Лэпсли на полях форума по международной безопасности Globsec в Праге. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html

https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, эстония, нато, в мире