Рейтинг@Mail.ru
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/nato-1969836066.html
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека - РИА Новости, 01.09.2024
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека
Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:45
2024-09-01T17:45
россия
польша
эстония
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли. Его слова приводит издание Defense One.В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованию о расходах на уровне 2%. "Учитывая сценарии угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, для большинства европейских союзников расходы должны будут значительно превысить уровень в 2%, если они собираются обеспечить увеличение потенциала и более качественные, применимые и устойчивые возможности, о которых мы отныне их просим", - заявил Лэпсли на полях форума по международной безопасности Globsec в Праге. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html
https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html
россия
польша
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e7972ddbf8a89630c0367d657ace123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, эстония, нато, в мире
Россия, Польша, Эстония, НАТО, В мире
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека

Помощник генсека НАТО: расходы на оборону должны превысить два процента ВВП

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Расходы стран-членов НАТО на оборону на фоне имеющихся "сценариев угроз" должны будут превысить 2% ВВП, заявил помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли. Его слова приводит издание Defense One.
В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованию о расходах на уровне 2%.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Туск пообещал укрепить НАТО и оборону Европы
Вчера, 07:37
"Учитывая сценарии угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, для большинства европейских союзников расходы должны будут значительно превысить уровень в 2%, если они собираются обеспечить увеличение потенциала и более качественные, применимые и устойчивые возможности, о которых мы отныне их просим", - заявил Лэпсли на полях форума по международной безопасности Globsec в Праге.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Адмирал НАТО заверил, что альянс не собирается атаковать Россию
16 сентября 2023, 22:43
 
РоссияПольшаЭстонияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала