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В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 01.09.2024 (обновлено: 16:30 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:34
2024-09-01T16:30
специальная военная операция на украине
московский нпз
раменский
москва
сергей собянин
подольск
ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2:36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5:10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе Подмосковья."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", — написал он в Telegram-канале.Мэр добавил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.
https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html
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москва
подольск
ступино
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московский нпз, раменский, москва, сергей собянин, подольск, ступино, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Московский НПЗ, Раменский, Москва, Сергей Собянин, Подольск, Ступино, Московская область (Подмосковье)
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА

Собянин: ПВО сбила БПЛА ВСУ в районе Московского НПЗ, повреждений нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в Капотне
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 1:20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2:36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5:10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе Подмосковья.
"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", — написал он в Telegram-канале.
Мэр добавил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМосковский НПЗРаменскийМоскваСергей СобянинПодольскСтупиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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