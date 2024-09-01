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В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:34
2024-09-01T06:34
2024-09-01T16:30
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ступино
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2:36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5:10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе Подмосковья."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", — написал он в Telegram-канале.Мэр добавил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.
https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html
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Специальная военная операция на Украине, Московский НПЗ, Раменский, Москва, Сергей Собянин, Подольск, Ступино, Московская область (Подмосковье)
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
Собянин: ПВО сбила БПЛА ВСУ в районе Московского НПЗ, повреждений нет