https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html

В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА

В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА

БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:34

2024-09-01T06:34

2024-09-01T16:30

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ступино

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. БПЛА сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), угрозы работе завода нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 1:20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2:36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5:10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе Подмосковья."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", — написал он в Telegram-канале.Мэр добавил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.

https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html

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московская область (подмосковье)

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