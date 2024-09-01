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Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
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14:31 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/moskalkova-1969812588.html
Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний
Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2024
Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний
Государство делает все, чтобы обеспечить детям из приграничных регионов комфортное и спокойное обучение в пунктах временного размещения, заявила уполномоченный... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:31
2024-09-01T14:31
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Государство делает все, чтобы обеспечить детям из приграничных регионов комфортное и спокойное обучение в пунктах временного размещения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала поздравление для школьников, студентов колледжей и вузов, учителей и преподавателей, а также родителей с Днём знаний. "К путешествию в мир знаний готовы и ребята из приграничных регионов, находящиеся сегодня в пунктах временного размещения. И хотя их условия не заменят стен родной школы, государство делает все, чтобы ничто не отвлекало пытливые умы от удивительных открытий", - написала она. Учащимся федеральный омбудсмен пожелала упорства и успехов в учебе, учителям - мудрости и энтузиазма в их работе, а родителям - терпения в поддержке своих детей на пути их взросления.
https://ria.ru/20240824/deti-1968259152.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова поздравила школьников из приграничных регионов с Днем знаний

Москалькова: делается все для спокойного обучения детей из приграничных районов

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Государство делает все, чтобы обеспечить детям из приграничных регионов комфортное и спокойное обучение в пунктах временного размещения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала поздравление для школьников, студентов колледжей и вузов, учителей и преподавателей, а также родителей с Днём знаний.
«
"К путешествию в мир знаний готовы и ребята из приграничных регионов, находящиеся сегодня в пунктах временного размещения. И хотя их условия не заменят стен родной школы, государство делает все, чтобы ничто не отвлекало пытливые умы от удивительных открытий", - написала она.
Учащимся федеральный омбудсмен пожелала упорства и успехов в учебе, учителям - мудрости и энтузиазма в их работе, а родителям - терпения в поддержке своих детей на пути их взросления.
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