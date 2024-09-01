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В Мордовии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
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19:58 01.09.2024 (обновлено: 20:02 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/mordovija-1969848101.html
В Мордовии три человека погибли в ДТП
В Мордовии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.09.2024
В Мордовии три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:58
2024-09-01T20:02
происшествия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по республике. ДТП произошло в воскресенье в 14.35 на 88-м километре автодороги Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск. "’Водитель Renault Logan, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомашиной "Лада", которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще трое с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Мордовии три человека погибли в ДТП

В Мордовии в ДТП с тремя автомобилями три человека погибли, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по республике.
ДТП произошло в воскресенье в 14.35 на 88-м километре автодороги Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск.
«
"’Водитель Renault Logan, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомашиной "Лада", которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще трое с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.
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