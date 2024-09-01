https://ria.ru/20240901/mordovija-1969848101.html

В Мордовии три человека погибли в ДТП

В Мордовии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.09.2024

В Мордовии три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:58

2024-09-01T19:58

2024-09-01T20:02

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по республике. ДТП произошло в воскресенье в 14.35 на 88-м километре автодороги Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск. "’Водитель Renault Logan, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомашиной "Лада", которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще трое с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.

https://ria.ru/20231119/stolknovenie-1910406887.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто