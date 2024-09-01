https://ria.ru/20240901/moldaviya-1969827201.html
Власти Молдавии уничтожают школы и вузы, заявил Лунгу
Власти Молдавии уничтожают школы и вузы, заявил Лунгу - РИА Новости, 01.09.2024
Власти Молдавии уничтожают школы и вузы, заявил Лунгу
Школы и вузы в Молдавии методично закрываются властями республики, а системе образования катастрофически не хватает педагогов, сообщил лидер входящей в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:08
2024-09-01T16:08
2024-09-01T16:08
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949004157_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_e37833f0403a26ea808a3617a262c4da.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Школы и вузы в Молдавии методично закрываются властями республики, а системе образования катастрофически не хватает педагогов, сообщил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу с связи с Днем знаний. "В школах катастрофическая нехватка учителей, да и сами школы методично уничтожаются. Только в этом году было закрыто 10 школ и реорганизовано 13. Это уже фирменный стиль Майи Саду, которая в бытность министром просвещения (с июля 2012 по июль 2015 года - ред.) закрыла 113 школ", - написал в своем Telegram-канале Лунгу. По его словам, безжалостна нынешняя власть и к вузам. "В прошлом году в ходе так называемой "учебной реформы" были закрыты 22 учебных заведения путем: их присоединили к другим или вовсе упразднили. Но я все же верю, что мы излечим нашу систему образования, вернем престиж профессии учителя, начнем открывать новые школы в селах, вместо того, чтобы закрывать уже существующие", - подчеркнул Лунгу. В 2023 году правительство провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии. В конце января 2023 в минобразования Молдавии сообщили, что во второй половине 2022 полгода были закрыты 13 школ и гимназий в селах, причиной указав нехватку учащихся. По словам главы управления образования Валентина Круду, с 2012 по 2021 годы в Молдавии были закрыты 178 учебных заведений.
https://ria.ru/20240828/moldavija-1969081130.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949004157_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_32c6dc77172d9d9ca69a08c101d3526b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Власти Молдавии уничтожают школы и вузы, заявил Лунгу
Лидер "Победы" Лунгу: власти Молдавии методично закрывают школы и вузы
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости.
Школы и вузы в Молдавии методично закрываются властями республики, а системе образования катастрофически не хватает педагогов, сообщил
лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу с связи с Днем знаний.
«
"В школах катастрофическая нехватка учителей, да и сами школы методично уничтожаются. Только в этом году было закрыто 10 школ и реорганизовано 13. Это уже фирменный стиль Майи Саду, которая в бытность министром просвещения (с июля 2012 по июль 2015 года - ред.) закрыла 113 школ", - написал в своем Telegram-канале Лунгу.
По его словам, безжалостна нынешняя власть и к вузам. "В прошлом году в ходе так называемой "учебной реформы" были закрыты 22 учебных заведения путем: их присоединили к другим или вовсе упразднили. Но я все же верю, что мы излечим нашу систему образования, вернем престиж профессии учителя, начнем открывать новые школы в селах, вместо того, чтобы закрывать уже существующие", - подчеркнул Лунгу.
В 2023 году правительство провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.
В конце января 2023 в минобразования Молдавии сообщили, что во второй половине 2022 полгода были закрыты 13 школ и гимназий в селах, причиной указав нехватку учащихся. По словам главы управления образования Валентина Круду, с 2012 по 2021 годы в Молдавии были закрыты 178 учебных заведений.