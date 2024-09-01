https://ria.ru/20240901/mi-8-1969789338.html

Для поиска выживших в крушении Ми-8 на Камчатке отправят вертолет

Для поиска выживших в крушении Ми-8 на Камчатке отправят вертолет - РИА Новости, 01.09.2024

Для поиска выживших в крушении Ми-8 на Камчатке отправят вертолет

Вертолет со спасателями на борту готовится вылететь на место крушения Ми-8 на Камчатке для поисков пострадавших и выживших, сообщил министр по ЧС Камчатского... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:10

2024-09-01T11:10

2024-09-01T11:14

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Вертолет со спасателями на борту готовится вылететь на место крушения Ми-8 на Камчатке для поисков пострадавших и выживших, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев."Борт МЧС со спасателями ПСО ГУ сейчас взлетает на место для высадки на месте, оценки обстановки, поиска выживших", - сообщил Лебедев.В управлении МЧС региона сообщили, что "с воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь".Официальной информации о гибели пассажиров и экипажа не поступало.В пресс-службе МЧС России сообщили, что на борту поискового вертолета находятся 8 специалистов ведомства."На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 8 человек. С собой у специалистов есть всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", - отметили в ведомстве.Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа вертолёт МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.На борту воздушного судна спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 8 человек. С собой у специалистов есть всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969671407.html

https://ria.ru/20240831/mi-8-1969655888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш