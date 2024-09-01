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В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 01.09.2024
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01:27 01.09.2024 (обновлено: 02:33 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/mavzoley-1969758410.html
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 01.09.2024
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посетителей 1 сентября в связи с проведением мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:27
2024-09-01T02:33
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россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посетителей 1 сентября в связи с проведением мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России."В связи с проведением мероприятий 1 сентября 2024 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
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Москва, Россия
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина

В Москве 1 сентября временно закрыли доступ в Мавзолей и к некрополю

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посетителей 1 сентября в связи с проведением мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.
"В связи с проведением мероприятий 1 сентября 2024 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо во время посещения мавзолея Ленина - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
29 марта, 11:54
 
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