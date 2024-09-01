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В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 01.09.2024
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посетителей 1 сентября в связи с проведением мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T01:27
2024-09-01T01:27
2024-09-01T02:33
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут недоступны для посетителей 1 сентября в связи с проведением мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России."В связи с проведением мероприятий 1 сентября 2024 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
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москва, россия
В Москве закрыли доступ в Мавзолей Ленина
В Москве 1 сентября временно закрыли доступ в Мавзолей и к некрополю