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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2024
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области
Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:32
2024-09-01T17:32
2024-09-01T17:32
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны ВСУ, при необходимости её Аппарат подключится к помощи пострадавшим. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что двоим пострадавшим детям оказывается медицинская помощь. "Мы на связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых. При необходимости обязательно поможем", - отметила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области
Львова-Белова на связи с омбудсменом Белгородской области из-за атак ВСУ