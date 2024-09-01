Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/lvova-belova-1969834941.html
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2024
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области
Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:32
2024-09-01T17:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
россия
мария львова-белова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны ВСУ, при необходимости её Аппарат подключится к помощи пострадавшим. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что двоим пострадавшим детям оказывается медицинская помощь. "Мы на связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых. При необходимости обязательно поможем", - отметила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_486:0:3215:2047_1920x0_80_0_0_b755a73c4b6aa9abf23d36fbc43f9640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, россия, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Мария Львова-Белова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области

Львова-Белова на связи с омбудсменом Белгородской области из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны ВСУ, при необходимости её Аппарат подключится к помощи пострадавшим.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей.
Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что двоим пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.
«
"Мы на связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых. При необходимости обязательно поможем", - отметила детский омбудсмен.
Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города
Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородРоссияМария Львова-БеловаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала