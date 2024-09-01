https://ria.ru/20240901/lvova-belova-1969834941.html

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2024

Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области

Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:32

2024-09-01T17:32

2024-09-01T17:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

россия

мария львова-белова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Белгородской области в связи с атаками со стороны ВСУ, при необходимости её Аппарат подключится к помощи пострадавшим. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что двоим пострадавшим детям оказывается медицинская помощь. "Мы на связи с региональным уполномоченным Галиной Пятых. При необходимости обязательно поможем", - отметила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html

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происшествия, белгородская область, белгород, россия, мария львова-белова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины