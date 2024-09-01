Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/london-1969759332.html
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города - РИА Новости, 01.09.2024
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города
Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:02
2024-09-01T02:02
лондон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:421:2890:2047_1920x0_80_0_0_5f190bc8649e1306b4c092040e42b20e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной службе британской столицы. "Пожар в (районе – ред.) Сильвертаун возник после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля", - говорится в сообщении службы в соцсети Х. Отмечается, что пожарным удалось справиться с пламенем, которое уничтожило один минивэн. В службе также отметили, что никто не пострадал. Ранее газета Daily Mail сообщала, что пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона, недалеко от стадиона О2, после серии взрывов. Отмечалось, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы. Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками.
https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969756262.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:404:2190:2047_1920x0_80_0_0_2ba828770aee73c1e49486c6d426fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, в мире
Лондон, В мире
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города

Пожарная служба Лондона назвала причиной возгорания на востоке съемочный трюк

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Золотой юбилейный мост в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной службе британской столицы.
"Пожар в (районе – ред.) Сильвертаун возник после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль
18 августа, 16:00
Отмечается, что пожарным удалось справиться с пламенем, которое уничтожило один минивэн.
В службе также отметили, что никто не пострадал.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона, недалеко от стадиона О2, после серии взрывов. Отмечалось, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы. Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками.
Последствия пожара в квартире в подмосковной деревне Юрцово - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Число жертв пожара в подмосковной деревне Юрцово выросло до четырех человек
00:59
 
ЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала