https://ria.ru/20240901/london-1969759332.html
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города - РИА Новости, 01.09.2024
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города
Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:02
2024-09-01T02:02
2024-09-01T02:02
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной службе британской столицы. "Пожар в (районе – ред.) Сильвертаун возник после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля", - говорится в сообщении службы в соцсети Х. Отмечается, что пожарным удалось справиться с пламенем, которое уничтожило один минивэн. В службе также отметили, что никто не пострадал. Ранее газета Daily Mail сообщала, что пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона, недалеко от стадиона О2, после серии взрывов. Отмечалось, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы. Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками.
https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html
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лондон, в мире
В Лондоне назвали причину серии взрывов и пожара на востоке города
Пожарная служба Лондона назвала причиной возгорания на востоке съемочный трюк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пожар после серии взрывов на востоке Лондона возник из-за того, что трюк с контролируемым взрывом в ходе киносъемок пошел не по плану, сообщили в пожарной службе британской столицы.
"Пожар в (районе – ред.) Сильвертаун возник после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
Отмечается, что пожарным удалось справиться с пламенем, которое уничтожило один минивэн.
В службе также отметили, что никто не пострадал.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона, недалеко от стадиона О2, после серии взрывов. Отмечалось, что на прошлой неделе местные власти предупредили жителей Лондона, что они могут услышать "громкий взрыв" из-за запланированных съемок на востоке британской столицы. Позднее издание сообщило, что полиция Лондона подтвердила связь пожара с запланированными съемками.