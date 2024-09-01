https://ria.ru/20240901/kurskoe-1969802207.html
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:07
2024-09-01T13:07
2024-09-01T13:15
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 360-ти военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ "Krab" польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков
ВСУ потеряли на Курском направлении до 360 боевиков и 23 единицы бронетехники
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 360-ти военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ "Krab" польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США
и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.