https://ria.ru/20240901/kurskoe-1969802207.html

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков - РИА Новости, 01.09.2024

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 360 боевиков

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:07

2024-09-01T13:07

2024-09-01T13:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 360-ти военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ "Krab" польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, безопасность