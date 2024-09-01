https://ria.ru/20240901/kurskaya-1969803860.html

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 01.09.2024

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:23

2024-09-01T13:23

2024-09-01T13:23

специальная военная операция на украине

мирный

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость", - говорится в сообщении. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мирный, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность