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Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kurskaya-1969803860.html
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:23
2024-09-01T13:23
специальная военная операция на украине
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курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость", - говорится в сообщении. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в министерстве.
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мирный, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах 17 курских населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость", - говорится в сообщении.
В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМирныйКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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