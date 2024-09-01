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Умер актер Малого театра Алексей Кудинович - РИА Новости, 01.09.2024
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Культура
 
18:33 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kudinovich-1969839407.html
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович - РИА Новости, 01.09.2024
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович
Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T18:33
2024-09-01T18:33
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье, сообщается в Telegram-канале театра. Актеру было 73 года."Тяжелая утрата для Малого театра - 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения", - говорится в сообщении. Дата и время прощания будут сообщены позже, добавили в театре. Коллеги выразили соболезнования родным и близким артиста. "Выражаем соболезнования родными и близким Алексея Сергеевича. Глубоко скорбим вместе с ними", - сказано в публикации. Кудинович работал в Малом театре в течение пятидесяти лет. Он исполнил около семидесяти ролей, в том числе Мерлюша в "Таинственном ящике" П. Каратыгина, Ферапонта в "Трех сестрах" А.П. Чехова, купца Восмибратова в "Лесе" А.Н. Островского, Акима во "Власти тьмы" Л.Н. Толстого и др.
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Культура, Россия, Малый театр, Новости культуры, Культура
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович

Актер Малого театра, народный артист России Кудинович умер на 74-м году жизни

© Фото : Малый театр/TelegramНародный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович
Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Малый театр/Telegram
Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье, сообщается в Telegram-канале театра.
Актеру было 73 года.
«
"Тяжелая утрата для Малого театра - 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения", - говорится в сообщении.
Дата и время прощания будут сообщены позже, добавили в театре.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким артиста. "Выражаем соболезнования родными и близким Алексея Сергеевича. Глубоко скорбим вместе с ними", - сказано в публикации.
Кудинович работал в Малом театре в течение пятидесяти лет. Он исполнил около семидесяти ролей, в том числе Мерлюша в "Таинственном ящике" П. Каратыгина, Ферапонта в "Трех сестрах" А.П. Чехова, купца Восмибратова в "Лесе" А.Н. Островского, Акима во "Власти тьмы" Л.Н. Толстого и др.
 
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