https://ria.ru/20240901/kudinovich-1969839407.html

Умер актер Малого театра Алексей Кудинович

Умер актер Малого театра Алексей Кудинович - РИА Новости, 01.09.2024

Умер актер Малого театра Алексей Кудинович

Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T18:33

2024-09-01T18:33

2024-09-01T18:33

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер Малого театра Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье, сообщается в Telegram-канале театра. Актеру было 73 года."Тяжелая утрата для Малого театра - 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения", - говорится в сообщении. Дата и время прощания будут сообщены позже, добавили в театре. Коллеги выразили соболезнования родным и близким артиста. "Выражаем соболезнования родными и близким Алексея Сергеевича. Глубоко скорбим вместе с ними", - сказано в публикации. Кудинович работал в Малом театре в течение пятидесяти лет. Он исполнил около семидесяти ролей, в том числе Мерлюша в "Таинственном ящике" П. Каратыгина, Ферапонта в "Трех сестрах" А.П. Чехова, купца Восмибратова в "Лесе" А.Н. Островского, Акима во "Власти тьмы" Л.Н. Толстого и др.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, малый театр, новости культуры, культура