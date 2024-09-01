https://ria.ru/20240901/krushenie-1969865106.html

На Камчатке возобновили поисковые работы на месте крушения Ми-8

На Камчатке возобновили поисковые работы на месте крушения Ми-8 - РИА Новости, 01.09.2024

На Камчатке возобновили поисковые работы на месте крушения Ми-8

Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:29

2024-09-01T23:29

2024-09-01T23:29

происшествия

россия

камчатка

елизовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "С наступлением светлого времени суток 2 сентября камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе горного массива Вачкажец, где потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту", - говорится в сообщении. Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело после утраты связи с вертолетом МИ-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Ми-8, который 31 августа следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа. Позже в МЧС сообщили, что на месте крушения найдены 17 тел.

https://ria.ru/20240831/vertolet-1969726032.html

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камчатка

елизовский район

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происшествия, россия, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш