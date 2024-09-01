https://ria.ru/20240901/konakovo-1969767595.html
В районе Конаково уничтожили еще пять украинских дронов
В районе Конаково уничтожили еще пять украинских дронов - РИА Новости, 01.09.2024
В районе Конаково уничтожили еще пять украинских дронов
Пять БПЛА сбиты в районе Конаково в Тверской области, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:38
2024-09-01T05:38
2024-09-01T05:50
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты в районе Конаково в Тверской области, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю."В районе Конаково Тверской области, по уточнённым данным, системой ПВО сбиты пять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте", — говорится в сообщении.Ранее в районе Конаково уже был сбит один БПЛА.Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, пять — в Подмосковье , три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969767063.html
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конаково
Специальная военная операция на Украине, Конаково
В районе Конаково уничтожили еще пять украинских дронов
В районе Конаково в Тверской области уничтожили еще пять украинских дронов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты в районе Конаково в Тверской области, сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю.
«
"В районе Конаково Тверской области, по уточнённым данным, системой ПВО сбиты пять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте", — говорится в сообщении.
Ранее в районе Конаково уже был сбит один БПЛА.
Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, пять — в Подмосковье , три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.
Киев
практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России
. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.