https://ria.ru/20240901/kherson-1969816582.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 01.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:02
2024-09-01T15:02
2024-09-01T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Херсонской области объявлена не была. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240901/harkov-1969804964.html
https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941448847.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы