https://ria.ru/20240901/kherson-1969816582.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 01.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:02

2024-09-01T15:02

2024-09-01T15:02

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Херсонской области объявлена не была. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240901/harkov-1969804964.html

https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941448847.html

херсонская область

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины