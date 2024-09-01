Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке
СК установит причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом МИ-8, по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Обломки вертолета найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров. Официальной информации о погибших и выживших нет.
Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа вертолёт МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
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