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Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024
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11:57 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kamchatka-1969794481.html
Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке
Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024
Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:57
2024-09-01T11:57
происшествия
россия
елизовский район
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом МИ-8, по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обломки вертолета найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров. Официальной информации о погибших и выживших нет. Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа вертолёт МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html
https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html
россия
елизовский район
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происшествия, россия, елизовский район, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Елизовский район, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке

СК установит причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом МИ-8, по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется", - говорится в сообщении.
Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение
Вчера, 10:34
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Обломки вертолета найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров. Официальной информации о погибших и выживших нет.
Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа вертолёт МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
8 августа, 07:06
 
ПроисшествияРоссияЕлизовский районКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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