https://ria.ru/20240901/kamchatka-1969794481.html

Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке

Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024

Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:57

2024-09-01T11:57

2024-09-01T11:57

происшествия

россия

елизовский район

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолетом МИ-8, по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обломки вертолета найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров. Официальной информации о погибших и выживших нет. Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". 31 августа вертолёт МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

https://ria.ru/20240901/mi-8-1969785788.html

https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html

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елизовский район

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, елизовский район, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш