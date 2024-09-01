https://ria.ru/20240901/izrail-1969864839.html

ЦАХАЛ заявил о ранении двух человек при обстреле севера Израиля

ЦАХАЛ заявил о ранении двух человек при обстреле севера Израиля - РИА Новости, 01.09.2024

ЦАХАЛ заявил о ранении двух человек при обстреле севера Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ранении одного мирного жителя и одного военного в результате падения снаряда на севере страны. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:28

2024-09-01T23:28

2024-09-01T23:28

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ранении одного мирного жителя и одного военного в результате падения снаряда на севере страны. По данным армии, два человека пострадали в воскресенье при падении снаряда в населенном пункте Юваль на севере Израиля. "Ранее сегодня снаряд упал в районе Юваля на севере Израиля. Солдат-резервист ЦАХАЛ, который является сотрудником местной службы безопасности, получил ранения средней степени тяжести... Кроме того, серьезно пострадало гражданское лицо", - сообщила армия в Telegram-канале, добавив, что оба пострадавших были госпитализированы. По данным армии, были зафиксированы 30 пусков снарядов, направлявшихся из Ливана на севере Израиля. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе Западной Галилеи с 17.26 по 17.34 (совпадает с мск - ред.), было обнаружено около десяти снарядов, направлявшихся из Ливана в Израиль... После сирен, прозвучавших в районе населенного пункта Маттат в 20.10, было обнаружено около 20 снарядов, направлявшихся из Ливана в Израиль. Некоторые из них были перехвачены, а некоторые снаряды упали в ряде районов. О травмах не сообщалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Армия Израиля также добавила, что за минувшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ливанского движения "Хезболлах" в районе деревни Айта-эш-Шаб на юге Ливана, из которых в субботу были выпущены снаряды в сторону района Западной Галилеи. Отмечается. что также ВВС нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" и военной инфраструктуре движения в районе города Бинт-Джебайль на юге Ливана. Армия также заявила, что за минувшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах населенных пунктов Бейт-Лиф, Тайибе и Одайсе на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла районы населенных пунктов Кфарчуба и Шебаа на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240417/izrail-1940589141.html

https://ria.ru/20240805/izrail-1964052487.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году