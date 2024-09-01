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Семьи найденных мертвыми израильских заложников обратились к Нетаньяху - РИА Новости, 01.09.2024
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10:04 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/izrail-1969782635.html
Семьи найденных мертвыми израильских заложников обратились к Нетаньяху
Семьи найденных мертвыми израильских заложников обратились к Нетаньяху - РИА Новости, 01.09.2024
Семьи найденных мертвыми израильских заложников обратились к Нетаньяху
Израильская общественная организация Форум семей заложников потребовала от премьера Биньямина Нетаньяху публично взять ответственность за гибель их близких в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:04
2024-09-01T10:04
в мире
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россия
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биньямин нетаньяху
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Израильская общественная организация Форум семей заложников потребовала от премьера Биньямина Нетаньяху публично взять ответственность за гибель их близких в плену палестинских радикалов в секторе Газа, призыв прозвучал после того, как израильские военные обнаружили в одном из туннелей в Рафахе тела шестерых похищенных. "Форум семей заложников требует, чтобы премьер-министр Нетаньяху обратился к нации и взял на себя ответственность за то, что бросил заложников ... Обнаружение тел ... является прямым результатом провала в подписании соглашения. Все они были убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС. Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников", - говорится в сообщении организации, которая занимается поддержкой и сопровождением родственников похищенных израильтян. В организации подчеркнули, что за последние несколько месяцев восемь заложников были спасены в ходе специальных операций, что контрастирует со 105 заложниками, которых удалось спасти в рамках первой сделки в ноябре прошлого года. В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. Ранее Форум семей заложников призвал израильтян выйти на улицы и "остановить страну" с целью побудить правительство Израиля немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html
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в мире, рафах (провинция), россия, сша, биньямин нетаньяху, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Россия, США, Биньямин Нетаньяху, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Семьи найденных мертвыми израильских заложников обратились к Нетаньяху

Семьи заложников призвали Нетаньяху взять ответственность за гибель их близких

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Израильская общественная организация Форум семей заложников потребовала от премьера Биньямина Нетаньяху публично взять ответственность за гибель их близких в плену палестинских радикалов в секторе Газа, призыв прозвучал после того, как израильские военные обнаружили в одном из туннелей в Рафахе тела шестерых похищенных.
"Форум семей заложников требует, чтобы премьер-министр Нетаньяху обратился к нации и взял на себя ответственность за то, что бросил заложников ... Обнаружение тел ... является прямым результатом провала в подписании соглашения. Все они были убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС. Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников", - говорится в сообщении организации, которая занимается поддержкой и сопровождением родственников похищенных израильтян.
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Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
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В организации подчеркнули, что за последние несколько месяцев восемь заложников были спасены в ходе специальных операций, что контрастирует со 105 заложниками, которых удалось спасти в рамках первой сделки в ноябре прошлого года.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.
Ранее Форум семей заложников призвал израильтян выйти на улицы и "остановить страну" с целью побудить правительство Израиля немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС
22 июля, 14:04
 
В миреРафах (провинция)РоссияСШАБиньямин НетаньяхуАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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