https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html

В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС

В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024

В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты палестинскими радикалами РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:57

2024-09-01T08:57

2024-09-01T08:57

в мире

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рафах (провинция)

россия

александр лобанов

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты палестинскими радикалами из движения ХАМАС незадолго до этого, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Несколько часов назад мы сообщили семьям, что тела их близких были обнаружены солдатами Армии обороны Израиля в подземном туннеле в Рафахе. Согласно нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них', - заявил Хагари на брифинге. Хагари уточнил, что эти шесть израильтян были похищены живыми в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Их тела были найдены в подземном туннеле во время боя в Рафахе, примерно в километре от туннеля, из которого мы несколько дней назад спасли (еще одного заложника - ред.) Фархана Аль-Кади", - добавил представитель армии Израиля. В воскресенье утром ЦАХАЛ опубликовал имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

https://ria.ru/20240822/gaza-1967847519.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году