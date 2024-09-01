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В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
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08:57 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/izrail-1969776550.html
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты палестинскими радикалами РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:57
2024-09-01T08:57
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
александр лобанов
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты палестинскими радикалами из движения ХАМАС незадолго до этого, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. "Несколько часов назад мы сообщили семьям, что тела их близких были обнаружены солдатами Армии обороны Израиля в подземном туннеле в Рафахе. Согласно нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них', - заявил Хагари на брифинге. Хагари уточнил, что эти шесть израильтян были похищены живыми в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Их тела были найдены в подземном туннеле во время боя в Рафахе, примерно в километре от туннеля, из которого мы несколько дней назад спасли (еще одного заложника - ред.) Фархана Аль-Кади", - добавил представитель армии Израиля. В воскресенье утром ЦАХАЛ опубликовал имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, александр лобанов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Александр Лобанов, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ рассказали, как обнаружили тела заложников ХАМАС

ЦАХАЛ: боевики ХАМАС убили заложников незадолго до того, как их тела обнаружили

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, были убиты палестинскими радикалами из движения ХАМАС незадолго до этого, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Несколько часов назад мы сообщили семьям, что тела их близких были обнаружены солдатами Армии обороны Израиля в подземном туннеле в Рафахе. Согласно нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них', - заявил Хагари на брифинге.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября
27 августа, 15:32
Хагари уточнил, что эти шесть израильтян были похищены живыми в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Их тела были найдены в подземном туннеле во время боя в Рафахе, примерно в километре от туннеля, из которого мы несколько дней назад спасли (еще одного заложника - ред.) Фархана Аль-Кади", - добавил представитель армии Израиля.
В воскресенье утром ЦАХАЛ опубликовал имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на самом юге палестинского анклава. Среди них есть один гражданин России 32-летний Александр Лобанов и один гражданин США 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Вся группа заложников - молодые люди в возрасте до 40 лет.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
Вчера, 07:13
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули
22 августа, 17:01
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияАлександр ЛобановХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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