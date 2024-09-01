https://ria.ru/20240901/inoagenty-1969754981.html

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2024

Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

С 1 сентября в России вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:31

2024-09-01T00:31

2024-09-01T00:31

россия

владимир путин

иноагенты

общество

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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). Соответствующий федеральный закон подписал в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин. Кроме того, законом запрещается инициирование такой экспертизы лицами, лишенными в судебном порядке права занимать должности в области охраны окружающей среды и природопользования, и лицами, признанными недееспособными. Закон также предусматривает введение аттестации экспертов (как государственных, так и общественных) и установление требований к составу и содержанию заключений государственной и общественной экспертиз.

https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html

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2024

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россия, владимир путин, иноагенты, общество