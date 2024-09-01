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Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2024
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00:31 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/inoagenty-1969754981.html
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2024
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу
С 1 сентября в России вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:31
2024-09-01T00:31
россия
владимир путин
иноагенты
общество
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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). Соответствующий федеральный закон подписал в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин. Кроме того, законом запрещается инициирование такой экспертизы лицами, лишенными в судебном порядке права занимать должности в области охраны окружающей среды и природопользования, и лицами, признанными недееспособными. Закон также предусматривает введение аттестации экспертов (как государственных, так и общественных) и установление требований к составу и содержанию заключений государственной и общественной экспертиз.
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россия, владимир путин, иноагенты, общество
Россия, Владимир Путин, иноагенты, Общество
Иноагентам запретили проводить общественную экологическую экспертизу

Иноагенты с 1 сентября не смогут проводить общественную экологическую экспертизу

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сент - РИА Новости. С 1 сентября в России вступает в силу запрет иностранным гражданам и иноагентам проводить общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ).
Соответствующий федеральный закон подписал в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Кроме того, законом запрещается инициирование такой экспертизы лицами, лишенными в судебном порядке права занимать должности в области охраны окружающей среды и природопользования, и лицами, признанными недееспособными.
Закон также предусматривает введение аттестации экспертов (как государственных, так и общественных) и установление требований к составу и содержанию заключений государственной и общественной экспертиз.
Галина Тимченко* - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
30 августа, 17:08
 
РоссияВладимир ПутининоагентыОбщество
 
 
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