https://ria.ru/20240901/infrastruktura-1969755984.html
Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи
Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи - РИА Новости, 01.09.2024
Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи
Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в РФ с 1 сентября начнут переходить на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) и не смогут... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:54
2024-09-01T00:54
2024-09-01T00:54
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в РФ с 1 сентября начнут переходить на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) и не смогут покупать и использовать зарубежные, следует из постановления правительства. Комплексы иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и софт, которые находятся в соответствующих реестрах российской радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения. Объекты КИИ смогут использовать зарубежные комплексы лишь в двух случаях: если комплексы были приобретены до 1 сентября и если они не имеют отечественных аналогов, что подтверждается заключением Минпромторга. В документе указано, что полный переход должен осуществиться до 1 января 2030 года. Ответственными за организацию перехода назначены Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минпромторг, Минфин, Росреестр, "Росатом", "Роскосмос" и Центробанк. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) - это набор технических и программных средств, которые работают совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Они могут использоваться в системах управления предприятием (ERP), системах видеонаблюдения, комплексах автоматизации технологических процессов на производстве, информационно-аналитических системах, системах безопасности и многих других.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219255.html
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), технологии
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Технологии
Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи
Критическая информационная инфраструктура начнет переход на отечественные ПАКи