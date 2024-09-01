https://ria.ru/20240901/infrastruktura-1969755984.html

Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи

Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи - РИА Новости, 01.09.2024

Критическую информационную инфраструктуру переведут на отечественные ПАКи

Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в РФ с 1 сентября начнут переходить на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) и не смогут... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:54

2024-09-01T00:54

2024-09-01T00:54

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

технологии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в РФ с 1 сентября начнут переходить на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) и не смогут покупать и использовать зарубежные, следует из постановления правительства. Комплексы иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и софт, которые находятся в соответствующих реестрах российской радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения. Объекты КИИ смогут использовать зарубежные комплексы лишь в двух случаях: если комплексы были приобретены до 1 сентября и если они не имеют отечественных аналогов, что подтверждается заключением Минпромторга. В документе указано, что полный переход должен осуществиться до 1 января 2030 года. Ответственными за организацию перехода назначены Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минпромторг, Минфин, Росреестр, "Росатом", "Роскосмос" и Центробанк. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) - это набор технических и программных средств, которые работают совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Они могут использоваться в системах управления предприятием (ERP), системах видеонаблюдения, комплексах автоматизации технологических процессов на производстве, информационно-аналитических системах, системах безопасности и многих других.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219255.html

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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), технологии