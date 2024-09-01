В Харькове прогремели взрывы
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
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"Взрыв в Харькове", — указано в материале.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
31 августа, 23:43
Спустя минуту после публикации оригинального сообщения "Общественное" сообщило еще о двух взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Перед этим сегодня несколько украинских СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.