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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.09.2024
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13:29 01.09.2024 (обновлено: 15:05 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/harkov-1969804964.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.09.2024
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:29
2024-09-01T15:05
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "Взрыв в Харькове", — указано в материале. Спустя минуту после публикации оригинального сообщения "Общественное" сообщило еще о двух взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Перед этим сегодня несколько украинских СМИ уже сообщали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240831/sumy-1969751798.html
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
«
"Взрыв в Харькове", — указано в материале.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
31 августа, 23:43
Спустя минуту после публикации оригинального сообщения "Общественное" сообщило еще о двух взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Перед этим сегодня несколько украинских СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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