https://ria.ru/20240901/harkov-1969804964.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.09.2024

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:29

2024-09-01T13:29

2024-09-01T15:05

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харьков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "Взрыв в Харькове", — указано в материале. Спустя минуту после публикации оригинального сообщения "Общественное" сообщило еще о двух взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Перед этим сегодня несколько украинских СМИ уже сообщали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240831/sumy-1969751798.html

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область