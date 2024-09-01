https://ria.ru/20240901/harkov-1969795793.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.09.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:08
2024-09-01T12:08
2024-09-01T12:08
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харьков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.18 мск, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, полтавская область
В мире, Харьков, Полтавская область
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв