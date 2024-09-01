https://ria.ru/20240901/hamas-1969821169.html

ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах

ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах - РИА Новости, 01.09.2024

ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:31

2024-09-01T15:31

2024-09-01T15:31

в мире

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену. В субботу президент США Джо Байден заявил, что участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки. "Мы возлагаем на террориста-преступника Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах о прекращении агрессии против нашего народа и взаимного освобождения пленных", - говорится в заявлении ХАМАС. В пятницу портал Walla сообщал, что Израиль и ХАМАС через посредников добились некоторого прогресса в переговорах по поводу деталей обмена удерживаемых в секторе Газа израильских заложников на палестинских заключенных, при этом стороны так и не пришли к соглашению о прекращении огня в палестинском анклаве. При этом источник РИА Новости в ХАМАС сообщал в пятницу, что на данный момент нет никаких подтверждений о достижении каких-либо договоренностей в рамках переговоров. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман также заявил РИА Новости, что никакого ощутимого прогресса пока нет. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на Филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.

https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году