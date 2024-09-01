ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки.
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"Мы возлагаем на террориста-преступника Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах о прекращении агрессии против нашего народа и взаимного освобождения пленных", - говорится в заявлении ХАМАС.
В пятницу портал Walla сообщал, что Израиль и ХАМАС через посредников добились некоторого прогресса в переговорах по поводу деталей обмена удерживаемых в секторе Газа израильских заложников на палестинских заключенных, при этом стороны так и не пришли к соглашению о прекращении огня в палестинском анклаве. При этом источник РИА Новости в ХАМАС сообщал в пятницу, что на данный момент нет никаких подтверждений о достижении каких-либо договоренностей в рамках переговоров. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман также заявил РИА Новости, что никакого ощутимого прогресса пока нет.
Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на Филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.