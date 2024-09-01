Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/hamas-1969821169.html
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах - РИА Новости, 01.09.2024
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах
Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:31
2024-09-01T15:31
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену. В субботу президент США Джо Байден заявил, что участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки. "Мы возлагаем на террориста-преступника Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах о прекращении агрессии против нашего народа и взаимного освобождения пленных", - говорится в заявлении ХАМАС. В пятницу портал Walla сообщал, что Израиль и ХАМАС через посредников добились некоторого прогресса в переговорах по поводу деталей обмена удерживаемых в секторе Газа израильских заложников на палестинских заключенных, при этом стороны так и не пришли к соглашению о прекращении огня в палестинском анклаве. При этом источник РИА Новости в ХАМАС сообщал в пятницу, что на данный момент нет никаких подтверждений о достижении каких-либо договоренностей в рамках переговоров. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман также заявил РИА Новости, что никакого ощутимого прогресса пока нет. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на Филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.
https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dadbbdb0464105c79cb2f97d0c41fec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах

ХАМАС возложило на Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах по Газе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и администрацию США ответственность за тупик в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и обмену.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что участники переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа достигли принципиальных соглашений по теме возможной сделки.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Вчера, 13:57
"Мы возлагаем на террориста-преступника Нетаньяху ответственность за тупик в переговорах о прекращении агрессии против нашего народа и взаимного освобождения пленных", - говорится в заявлении ХАМАС.
В пятницу портал Walla сообщал, что Израиль и ХАМАС через посредников добились некоторого прогресса в переговорах по поводу деталей обмена удерживаемых в секторе Газа израильских заложников на палестинских заключенных, при этом стороны так и не пришли к соглашению о прекращении огня в палестинском анклаве. При этом источник РИА Новости в ХАМАС сообщал в пятницу, что на данный момент нет никаких подтверждений о достижении каких-либо договоренностей в рамках переговоров. Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман также заявил РИА Новости, что никакого ощутимого прогресса пока нет.
Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на Филадельфийской линии и на пограничных переходах на египетской границе, включая Рафах. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
Вчера, 07:13
 
В миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала