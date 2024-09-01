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Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте" - РИА Новости, 01.09.2024
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00:27 01.09.2024 (обновлено: 02:38 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/gosuslugi-1969754709.html
Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"
Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте" - РИА Новости, 01.09.2024
Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"
Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это "Госуслуги" и "ВКонтакте",... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:27
2024-09-01T02:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это "Госуслуги" и "ВКонтакте", неделю подряд вместо 24 часов, новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина. Речь идет об услуге "Доступный интернет", которую можно подключить даже при отрицательном балансе на своем счете у операторе связи. Срок действия услуги теперь составляет семь дней с момента подключения, далее она автоматически отключится. Для повторного использования ее необходимо подключить заново.Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте".Программа "Доступный интернет" реализуется в России по поручению президента. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе "О связи".
https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"

Россияне смогут неделю подряд бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это "Госуслуги" и "ВКонтакте", неделю подряд вместо 24 часов, новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Речь идет об услуге "Доступный интернет", которую можно подключить даже при отрицательном балансе на своем счете у операторе связи. Срок действия услуги теперь составляет семь дней с момента подключения, далее она автоматически отключится. Для повторного использования ее необходимо подключить заново.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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26 августа, 09:11
Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте".
Программа "Доступный интернет" реализуется в России по поручению президента. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе "О связи".
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
ВКонтакте представила новые активности Фандом Феста
5 августа, 16:38
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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