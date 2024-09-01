https://ria.ru/20240901/gosuslugi-1969754709.html

Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"

Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте" - РИА Новости, 01.09.2024

Россияне смогут бесплатно пользоваться "Госуслугами" и "ВКонтакте"

Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это "Госуслуги" и "ВКонтакте",... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:27

2024-09-01T00:27

2024-09-01T02:38

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это "Госуслуги" и "ВКонтакте", неделю подряд вместо 24 часов, новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина. Речь идет об услуге "Доступный интернет", которую можно подключить даже при отрицательном балансе на своем счете у операторе связи. Срок действия услуги теперь составляет семь дней с момента подключения, далее она автоматически отключится. Для повторного использования ее необходимо подключить заново.Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте".Программа "Доступный интернет" реализуется в России по поручению президента. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе "О связи".

https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество