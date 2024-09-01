https://ria.ru/20240901/gorlovka-1969788142.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела - РИА Новости, 01.09.2024

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела

Повреждения домов, квартир и коммуникаций зафиксированы в результате ночного обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил в воскресенье мэр города Иван... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:00

2024-09-01T11:00

2024-09-01T11:00

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Повреждения домов, квартир и коммуникаций зафиксированы в результате ночного обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате ночного артобстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов поврежден ряд домов и квартир. Зафиксированы массовые повреждения коммуникаций", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969738543.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия