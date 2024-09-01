https://ria.ru/20240901/gorlovka-1969788142.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела - РИА Новости, 01.09.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела
Повреждения домов, квартир и коммуникаций зафиксированы в результате ночного обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил в воскресенье мэр города Иван... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:00
2024-09-01T11:00
2024-09-01T11:00
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горловка
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иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Повреждения домов, квартир и коммуникаций зафиксированы в результате ночного обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате ночного артобстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов поврежден ряд домов и квартир. Зафиксированы массовые повреждения коммуникаций", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969738543.html
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донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены дома и квартиры