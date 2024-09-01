В секторе Газа за сутки от израильских ударов погибли 47 человек
Минздрав Газы: за сутки от израильских ударов погибли 47 человек, 94 пострадали
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 47 человек погибли, 94 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава.
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"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 47 погибших и 94 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава сектора Газа.
По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 40 738, пострадали более 94,1 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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