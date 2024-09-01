Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:57
2024-09-01T13:57
в мире
израиль
россия
сша
антониу гутерреш
александр лобанов
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников после обнаружения тел шестерых из них в тоннелях под палестинским анклавом. "Сегодняшние трагические известия служат опустошающим напоминанием о необходимости безоговорочного освобождения всех заложников и завершения кошмара войны в Газе", - написал Гутерреш. Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html
https://ria.ru/20231209/zalozhniki-1914825902.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, антониу гутерреш, александр лобанов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Антониу Гутерреш, Александр Лобанов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе

Генсек ООН призвал закончить войну в Газе после обнаружения тел шести заложников

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников после обнаружения тел шестерых из них в тоннелях под палестинским анклавом.
"Сегодняшние трагические известия служат опустошающим напоминанием о необходимости безоговорочного освобождения всех заложников и завершения кошмара войны в Газе", - написал Гутерреш.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ЦАХАЛ заявил об обнаружении тела похищенного ХАМАС заложника
18 мая, 20:41
Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Израиле заявили о гибели еще одного заложника в секторе Газа
9 декабря 2023, 16:55
 
В миреИзраильРоссияСШААнтониу ГутеррешАлександр ЛобановХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала