https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html

Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе

Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе - РИА Новости, 01.09.2024

Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:57

2024-09-01T13:57

2024-09-01T13:57

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников после обнаружения тел шестерых из них в тоннелях под палестинским анклавом. "Сегодняшние трагические известия служат опустошающим напоминанием о необходимости безоговорочного освобождения всех заложников и завершения кошмара войны в Газе", - написал Гутерреш. Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20231209/zalozhniki-1914825902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, антониу гутерреш, александр лобанов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году