Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Генсек ООН призвал закончить войну в Газе после обнаружения тел шести заложников
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети Х "закончить кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников после обнаружения тел шестерых из них в тоннелях под палестинским анклавом.
"Сегодняшние трагические известия служат опустошающим напоминанием о необходимости безоговорочного освобождения всех заложников и завершения кошмара войны в Газе", - написал Гутерреш.
Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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