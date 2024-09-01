https://ria.ru/20240901/estonija-1969827740.html

В Эстонии будут следить за переходом русских школ на национальный язык

В Эстонии будут следить за переходом русских школ на национальный язык - РИА Новости, 01.09.2024

В Эстонии будут следить за переходом русских школ на национальный язык

Власти Эстонии будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения, заявила министр образования и науки страны Кристина Каллас. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:13

2024-09-01T16:13

2024-09-01T16:13

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Эстонии будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения, заявила министр образования и науки страны Кристина Каллас. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12-м - не позднее 2032/2033 учебного года. "Министерский отдел надзора вместе с Языковым департаментом начнут реально посещать занятия. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках. Это касается 70 школ. За год мы точно успеем проверить около половины из них", - заявила министр в интервью изданию Postimees.Министр также сообщила, что "попытки саботажа" в школах, переходящих на эстонский язык обучения, не наблюдаются, однако такой переход в школах, по ее словам, зависит от директора. "Он должен уметь убеждать людей в том, что это правильное изменение", - подчеркнула она. При этом Каллас отметила, что не все директора школ "готовы сделать все от себя зависящее" для осуществления перехода. Министр пояснила, что учитель в классе будет вести работу на эстонском языке. Даже в случае, если ребенок попросит объяснить ему материал на русском, согласно методическому плану, учитель должен объяснить его на эстонском. Однако, по словам Каллас, ребенку нельзя отказывать в использовании родного языка, "потому что в противном случае у него не останется никаких средств общения с учителем". "При этом учитель может не понимать родной язык ребенка, тогда на помощь приходят жесты и прочие методы коммуникации", - подчеркнула министр. Каллас при этом отметила, что ребенку "нельзя запрещать разговаривать друг с другом на русском языке на переменах, ведь все языки он приносит в школу из семьи". В июле портал Delfi сообщал, что лишь 20% учителей в Эстонии сдали экзамен на знание эстонского языка на необходимом для дальнейшей работы уровне. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что она обеспокоена тем, что русскоязычным детям в странах Балтии отказано в возможности обучаться в школах на их родном русском языке.

https://ria.ru/20240819/latviya-1967192590.html

https://ria.ru/20240802/kandidat-1963627131.html

https://ria.ru/20240729/yazyk-1962801339.html

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в мире, эстония, россия, балтия, татьяна москалькова, оон