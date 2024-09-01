https://ria.ru/20240901/elektronnaya_putevka-1969758956.html

"Электронная путевка" стала обязательной для всех российских туроператоров

"Электронная путевка" стала обязательной для всех российских туроператоров - РИА Новости, 01.09.2024

"Электронная путевка" стала обязательной для всех российских туроператоров

В России вступили в силу положения об ответственности за невнесение сведений в Единую информационную систему (ЕИС) электронных путевок при реализации... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:52

2024-09-01T01:52

2024-09-01T01:52

туризм

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России вступили в силу положения об ответственности за невнесение сведений в Единую информационную систему (ЕИС) электронных путевок при реализации туристского продукта в сфере выездного, а также внутреннего и въездного туризма. Внесение данных обо всех проданных пакетных турах за рубеж в систему электронных путевок стало обязательным для туроператоров и турагентов РФ с 15 ноября 2023 года. Теперь это правило стало действовать и для турбизнеса, который продает путевки по России и принимает туристов из-за рубежа в РФ. В случае регулярных нарушений, связанных с непередачей данных в ЕИС электронных путевок, туроператорам и турагентам грозят штрафы и исключение из единого федерального реестра, а значит - запрет на занятие туроператорской деятельностью. "Электронная путевка" - государственная информационная система, в которую туроператоры и турагентства должны передавать данные о каждом проданном пакетном туре и всех его параметрах, включая сроки, название перевозчика, отеля, стоимость и другие.

https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html

https://ria.ru/20240703/egipet-1957034543.html

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