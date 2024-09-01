https://ria.ru/20240901/eks-ministr-1969768909.html

Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах

Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах - РИА Новости, 01.09.2024

Экс-министр спорта Дагестана не признал вину в убийствах

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов не признает вину по статьям об убийстве, содействии терроризму и иных преступлениях, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:50

2024-09-01T06:50

2024-09-01T06:50

кизилюрт

москва

магомед магомедов

матросская тишина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов не признает вину по статьям об убийстве, содействии терроризму и иных преступлениях, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. "Магомедов не признал вину по предъявленным статьям", - сказал собеседник агентства. Столичный суд продлил Магомедову арест до октября. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни не было.

https://ria.ru/20240901/prigovor-1969763818.html

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кизилюрт

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